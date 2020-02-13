Turgutlu Belediyesi Çankaya deplasmanında - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Çankaya deplasmanında

7 saat önce

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Ankara'da Cuma günü saat 14.00'da başlayacak müsabakada Çankaya Üniversitesi Gelişim ile karşılaşacak.

Turgutlu Belediyesi Çankaya deplasmanında, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Ankara'da Cuma günü saat 14.00'da başlayacak müsabakada Çankaya Üniversitesi Gelişim ile karşılaşacak.


Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Kadın Bölgesel Basketbol Ligi 15. haftasında Ankara Arı Koleji Olimpik Spor Salonunda Çankaya Üniversitesi Gelişim ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabaka saat 14.00'da başlayacak. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol 6 galibiyet 6 mağlubiyet ile topladığı 18 puan sonucu 6. sırada bulunuyor.


Turgutlu Belediye Baş Antrenörü Ceyhan Önk, "Ligde 1 basamak üstümüzde bulunan Çankaya Üniversitesi Gelişim ile çok zor bir maç oynayacağız. Play-Off hedefimiz için kazanmamız gereken bir maç. Kendi oyunumuzu oynayarak sert savunma ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacağız. İnşallah Turgutlu'ya güzel bir sonuçla döneriz." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
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