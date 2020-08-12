Turgutlu Belediyesi ekiplerinden Çepnidere'de yoğun mesai - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi ekipleri Çepnidere Mahallesinde çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın daire müdürleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunmasının ardından Çepnidere Mahallesinde çalışmalarla başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcayarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında istinat duvarının yapımı gerçekleştiriliyor. Ekipler istinat duvarının yapım çalışmaları ile birlikte önceden belirlenen noktalarda parke taşı ve bordür taşı tamiratı çalışmalarını da sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Çepnidere Mahallesinde çocuk oyun alanı ile mahalle sakinlerinin güvenle spor yapabilecekleri fitness alanının yapım ve kurulumu için de çalışmalara başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Çepnidere Mahallesinde devam eden çalışmalarının yanı sıra Çatalköprü ve Ergenekon Mahallelerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İsmailcik Deresi üzerinde yürüttükleri menfez yapımı çalışmaları tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Çatalköprü Mahallesinde hayata geçirdikleri Ay - Yıldız figür çalışmalarını tamamlayarak sonlandırdı.

Çepnidere Mahallesinde titizlikle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Geçtiğimiz günlerde Başkanımız Çetin Akın ve daire müdürlerimizle birlikte Çepnidere Mahallemizi hem ziyaret ettik hem de mahallemizde yapılacak çalışmalar hakkında incelemelerde bulunduk. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin koordineli olarak yürüttükleri çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin kullanımına hazır hale getireceğiz. Yapılan çalışmaların şimdiden Çepnidere Mahallemize ve Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA