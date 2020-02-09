Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol takımı lidere yenildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol takımı lidere yenildi - Son Dakika Spor

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol takımı lidere yenildi

14 dakika önce

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı kendi sahasında karşılaştığı lider Tarsus Belediyesine 69-40 mağlup oldu.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol takımı lidere yenildi, System.String[]

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı kendi sahasında karşılaştığı lider Tarsus Belediyesine 69-40 mağlup oldu.


Kadınlar Bölgesel Basketbol liginde Turgutlu Belediyesi ile Tarsus Belediyesi, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Müsabakadan ligde lider durumda bulunan Tarsus Belediyesi 69-40 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz taraftarlarla birlikte izledi.


İstedikleri oyunu sadece ilk periyotta oynayabildiklerini söyleyen Turgutlu Belediye Baş Antrenörü Ceyhan Önk, "Maça çok iyi başladık. 11 sayılık bir fark yakaladık. Ancak yaptığımız basit hatalarla fark kapandı ve oyundan düştük. Çok kaliteli bir takımla karşılaştık. Bu tarz maçlarda oyundan düşerseniz böyle farklar oluyor. Bu maçı unutup Çankaya maçına hazırlanacağız." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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