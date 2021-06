Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'na moral kahvaltısı

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubu namağlup lider olarak tamamlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Ankara'da oynanacak final maçı öncesi moral kahvaltısında buluştu.

Şampiyonluk hedefiyle bu yıl Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde Turgutlu'yu başarıyla temsil ederek 8'de 8 yapan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, final grubu maçları için Ankara'ya gidiyor. Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonunda 7-12 Haziran tarihleri arasında oynanacak final maçları öncesinde ise Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden ve daire müdürleri ile birlikte Palm City Otel'in düzenlediği kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Serdar Babacan, "Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'ın destekleriyle güzel bir ekip kurduk. Bu sezon 8'de 8 yaparak verdiğimiz sözü de tuttuk. Final grubu maçlarından güzel bir başarıyla dönerek Turgutlu'nun ve takımımızın adını daha da yükseklere çıkarmak istiyoruz. Ben takımıma ve arkadaşlarımıza her koşulda güveniyorum. Sizlerin de desteği ile İnşallah kupayı Turgutlu'ya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Özge Bilgin, "Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a takımım adına teşekkür ederim. Her ne kadar taraftarsız oynasak da her zaman desteğinizi ve ilginizi hissettik. Burada gerçekten bize bir aile ortamı oluşturdunuz. Sonuç ne olursa olsun takım olarak elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Tabi ki önceliğimiz kupayı alıp getirmek ve bunu da yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Oyunculara başarılar dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kendi grubunda oynadığı tüm maçlardan galip olarak ayrılan ve tüm sezon boyunca bizlere art arda galibiyet sevinci yaşatan Kadın Basketbol Takımımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Final maçlarındaki karşılaşmalarında oyuncularımıza başarılar diliyorum. İnanıyoruz ve başaracağız. İnşallah Ankara'dan kupayla döneceğiz" dedi. - MANİSA