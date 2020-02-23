Turgutlu Belediyesi kendi evinde kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi kendi evinde kaybetti - Son Dakika Spor

Turgutlu Belediyesi kendi evinde kaybetti

6 saat önce

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol kendi sahasında karşılaştığı Burhaniye Belediyesi'ne 60-51 mağlup oldu.

Turgutlu Belediyesi kendi evinde kaybetti, System.String[]

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol kendi sahasında karşılaştığı Burhaniye Belediyesi'ne 60-51 mağlup oldu.


Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde mücadele veren Turgutlu Belediye Kadın Basketbol, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda saat 14.00'da başlayan müsabakada Burhaniye Belediyesi ile karşılaştı. Karşılaşmadan Burhaniye 60-51 galip ayrılan taraf oldu.


Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Baş Antrenörü Ceyhan Önk, "Mücadeleleri için oyuncularımı kutluyorum. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bu tarz sert geçen maçlarda boş atışlarını değerlendiremezseniz, basit top kayıplarını yaparsanız mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Hakemlerin hatalı yönetimiyle maç daha sert hale geldi. Hem bizim için hem rakip için fazlasıyla hatalı kararlar vardı. Rakibimiz Burhaniye'yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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