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Turgutlu Belediyesi'nde bayramlaşma mutluluğu

25 dakika önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleriyle bayramlaştı.

Turgutlu Belediyesi'nde bayramlaşma mutluluğu, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleriyle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde Turgutlu Belediyesi'nde bayramlaşma mutluluğu yaşandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bayram tebriklerini makamında kabul etti. Başkan Akın'a Belediye Başkan yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Mithat Erden'de eşlik etti. İlk olarak Başkan yardımcıları ile bayramlaşan Başkan Akın daha sonra daire müdürleri ve personelle bayramlaştı. Bayram öncesinin son mesai saatlerinde gerçekleştirilen makamdaki bayramlaşmada gerek bina içerisinde gerekse sahada hizmet veren tüm çalışanların aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Akın, bayram süresince görev başında olacak çalışanlara hayırlı işler dileyerek, Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:05 Kaynak: İHA
Selçuk Çetin, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel
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