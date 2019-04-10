Son Dakika Haberleri: Turgutlu Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

Turgutlu Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

34 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Turgutlu Belediye Başkanı seçilen CHP'li Çetin Akın, bugün yapılan törenle görevi devraldı.

Turgutlu Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Turgutlu Belediye Başkanı seçilen CHP'li Çetin Akın, bugün yapılan törenle görevi devraldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve partililer, devir teslim töreni öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Turgutlu Belediyesi gelen Akın, çiçeklerle karşılandı. Akın'a, belediye başkan yardımcısı Hakan Sezer görevi devretti.

Kur'an-ı Kerim'in okuması ve yapılan duanın ardından konuşan Akın, birleşe birleşe kazandıklarını söyledi.


Akın, "Turgutlu halkı bize sandıkta birleşe birleşe yönetin mesajı verdi. Size söz veriyorum, birleşe birleşe yöneteceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sizlere hesap vererek yöneteceğiz. Seçim döneminde istemediğimiz olaylar yaşadık. Bizlere çeşitli iftiralar atılarak milletimizin iradesine gem vurmaya çalıştılar fakat bizlerin sırtını yere getirmeye güçleri yetmedi. Bundan sonrada hizmet edeceğiz ve kimse bizim sırtımızı yere getiremeyecek." dedi.

Törene, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:33 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Turgutlu, Politika
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