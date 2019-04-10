Turgutlu Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Turgutlu
Belediye Başkanı seçilen CHP
'li Çetin Akın
, bugün yapılan törenle görevi devraldı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin
Akın ve partililer, devir teslim töreni öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanındaki Atatürk
anıtına çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Turgutlu Belediyesi
gelen Akın, çiçeklerle karşılandı. Akın'a, belediye başkan yardımcısı Hakan Sezer görevi devretti.
Kur'an-ı Kerim'in okuması ve yapılan duanın ardından konuşan Akın, birleşe birleşe kazandıklarını söyledi.
Akın, "Turgutlu halkı bize sandıkta birleşe birleşe yönetin mesajı verdi. Size söz veriyorum, birleşe birleşe yöneteceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sizlere hesap vererek yöneteceğiz. Seçim döneminde istemediğimiz olaylar yaşadık. Bizlere çeşitli iftiralar atılarak milletimizin iradesine gem vurmaya çalıştılar fakat bizlerin sırtını yere getirmeye güçleri yetmedi. Bundan sonrada hizmet edeceğiz ve kimse bizim sırtımızı yere getiremeyecek." dedi.
Törene, CHP Manisa
İl Başkanı Semih Balaban
, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, İYİ Parti
İlçe Başkanı Önder Ertaş, meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı.