Turgutlu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Turgutlu Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şubesi arasında, belediyede çalışan kadrolu işçileri kapsayan sözleşmeyle işçilere toplamda yüzde 35 oranında zam yapıldı. Sözleşmede disiplin suçlarına 'Kadın ve çocuklara yönelik suçlarda iş akdi feshedilir' maddesi eklendi. Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar günü izni ve ayda 1 gün regl izni verildi. 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bayram ikramiyesi verilecek. İlk kez anaokulu ve kreşe giden çocukları olanlara eğitim yardımı yapılacak. Hac ibadetini yapmak isteyenlere ücretli izin verilecek.

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sözleşme ile işçilere daha önce verilmeyen birçok hak verildiğini belirterek, "Bu ülkenin gerçek enflasyonu yüzde 35-40 civarında. Onların yaptığı hesaba göre değil biz kendimiz yapıyoruz enflasyon hesabını. İşçi kardeşlerimizi bu zamla gerçek enflasyona ezdirmemiş olduk. Çiçeğe, böceğe verilen paraları ben işçi kardeşlerime veriyorum. İmzalayacağımız sözleşmenin işçi kardeşlerimize, sendikamıza, Turgutlumuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.