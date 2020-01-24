Turgutlu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Turgutlu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Turgutlu Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şubesi arasında, belediyede çalışan kadrolu işçileri kapsayan sözleşmeyle işçilere toplamda yüzde 35 oranında zam yapıldı. Sözleşmede disiplin suçlarına 'Kadın ve çocuklara yönelik suçlarda iş akdi feshedilir' maddesi eklendi. Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar günü izni ve ayda 1 gün regl izni verildi. 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bayram ikramiyesi verilecek. İlk kez anaokulu ve kreşe giden çocukları olanlara eğitim yardımı yapılacak. Hac ibadetini yapmak isteyenlere ücretli izin verilecek.

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sözleşme ile işçilere daha önce verilmeyen birçok hak verildiğini belirterek, "Bu ülkenin gerçek enflasyonu yüzde 35-40 civarında. Onların yaptığı hesaba göre değil biz kendimiz yapıyoruz enflasyon hesabını. İşçi kardeşlerimizi bu zamla gerçek enflasyona ezdirmemiş olduk. Çiçeğe, böceğe verilen paraları ben işçi kardeşlerime veriyorum. İmzalayacağımız sözleşmenin işçi kardeşlerimize, sendikamıza, Turgutlumuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Turgutlu Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin
Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vakaya rastlanmadı Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:31:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]