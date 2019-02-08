Turgutlu Belediyesi'nden İşçi Maaşlarına Zam
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, belediye ile Mahalli İdareler Sendikası (MİS) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, belediye ile Mahalli İdareler Sendikası (MİS) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Turgutlu Belediyesi
aşevinde işçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Turgay Şirin
, kısıtlı imkanlarla Turgutlu'ya büyük hizmetler kazandırdıklarını, gelirlerinin düşmesine rağmen personele yüzde 30 ile 35 arasında değişen oranlarla zam yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Başkan Şirin, şöyle konuştu:
"5 yıllık görev sürem boyunca emeğini alın teriyle yoğurarak evlerine ekmek götüren sizlerle çalışmaktan gurur duyuyorum. 5 yıldır Turgutlu halkına mesai mefhumu gözetmeden hizmet vermenin gururunu sizlerle paylaşıyorum. Yeni yılla birlikte sendikalarımızla belediyemizi zan altında bırakmayacak ve sizlerin de haklarına koruyacak şekilde görüşmelerimizi sürdürdük.
Nihayetinde hiçbir mağduriyet yaşamamanız aksine tamamen sizlere fayda sağlanacak mutabakata vardık. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idare şirketlerinde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını öngören 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24.cü maddeleri uyarınca geçişi yapılan siz değerli çalışanlarımıza da yüzde 30-35 oranında zam yaptığımızı bir kez daha müjdelemek istiyorum.Geriye dönük haklarınızı önümüzdeki maaşlarınıza yansıtarak, geriye dönük haklarınızı vereceğiz. Asgari ücret zammından doğan farkları belediyemizin imkanları doğrultusunda bu aydan itibaren bordronuzda göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi helal olsun."
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:35 Kaynak: AA
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