Son Dakika Haberleri: Turgutlu Belediyesi'nden kadına şiddete videolu tepki
Son Dakika Güncel Haber

Turgutlu Belediyesi'nden kadına şiddete videolu tepki

1 saat önce

Turgutlu Belediyesi ile TURBEM Gençlik Merkezi son günlerde artan kadın cinayetlerine yayınladığı video ile tepki gösterdi.

Turgutlu Belediyesi'nden kadına şiddete videolu tepki, System.String[]

Turgutlu Belediyesi ile TURBEM Gençlik Merkezi son günlerde artan kadın cinayetlerine yayınladığı video ile tepki gösterdi. Yayınlanan videoda kadınların kendi iradesiyle yaşamasına saygı duyulması gerektiği vurgulanırken, video kısa sürede çok sayıda izlenme ve paylaşım başarısı gösterdi.


Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) son günlerde ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine tepki amaçlı bir video yayınladı. Emine Bulut ve Tuba Erkol'un katledilmesine sessiz kalmadıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Son günlerde ülkemizde kadınlara yönelik ne yazık üzücü haberler alıyoruz. Emine Bulut ve Tuba Erkol bunun son örnekleri. Bu konuya tepki göstermek adına bir video yayınlayarak tepkimizi dile getirdik. Ülkemizde kadına şiddete hayır diyoruz ve özgürce yaşamak kadınların en doğal hakkıdır. Cehalet en çok kadından korkar çünkü kadın öğrenirse, çocuklarına da öğretir" dedi.


Hazırlanan video, sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından izlenirken, bir çok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Emine Bulut, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ve Putin uçakları birlikte inceledi
Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme öncesi SU-57'ye yakın ilgi Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:58:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu Belediyesi'nden kadına şiddete videolu tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]