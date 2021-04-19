Turgutlu Belediyesi'nin 'Gönül Sofrası'na erzak paketi bağışlandı - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinin Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi ve iftar yemeği ulaştırmak amacıyla başlattığı yardım kampanyasına destek her geçen gün büyüyor. Ramazan ayının ilk haftasında 700 adet erzak paketi ve 750 kişilik iftar yemeği ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Turgutlu Belediyesinin hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini gönül sofrasında buluşturduğu yardım kampanyasına yapılan bağışların sayısı günbegün artıyor. Bir kişilik iftar yemeğinin 20 TL, bir aile için erzak paketinin 110 TL olduğu kampanyada, 548 kişilik iftar yemeğine karşılık gelen 10 bin 960 TL bağış toplandı. 882 ailenin ihtiyacını karşılayacak 97 bin 020 TL tutarında erzak paketi yardımı ise hayırseverler tarafından bağışlandı. Hayırsever bir iş insanı tarafından 25 bin kilogram patates ile Turgutlulu önemli bir firmanın bağışladığı 75 bin kilogram unun da dağıtımı ayrıca gerçekleştiriliyor.

Yardım kampanyasının ilk haftasında ise merkez mahallelerden Altay, Özyurt, Turan, Yıldırım, Yılmazlar, Kurtuluş; kırsal mahallelerden ise Kayrak, Gökgedik, Çatalköprü, Avşar, Akçapınar, Yayla, Osmancık, Aşağıbozkır, Yukarıbozkır, Irlamaz Mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere 700 paket erzak yardımı dağıtıldı. Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığı ile 750 kişiye iftar yemeği ulaştırıldı.

Yardım kampanyasına yapılan bağışlar ile ilgili Turgutlulular'a düzenli olarak bilgi verildiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ramazan ayının ilk günlerinde 'Gönül Sofralarında Buluşalım' isimli bir kampanya başlattık. Kampanyamıza yapılan bağışları, hayırseverlerimizin yapmış oldukları iyilikleri da zaman zaman vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ramazan ayının ilk haftasında 6 merkez ve 10 kırsal mahallemizde yardımlarımızı ulaştırdık. Sizler de kampanyamıza destek olmak isterseniz Aşevi ve Hayır Merkezimizin TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 numaralı hesabından yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gelin hep birlikte gönül sofrasında buluşalım" dedi. - MANİSA