Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti

07.04.2021 15:14
Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapılan Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapılan Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapılan toplantıda 22 madde görüşüp karara bağlandı. Nisan ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümünü kutlayarak TBMM'nin bir asırdır cumhuriyetin, bağımsızlığın ve demokrasinin yıkılmaz kalesi olduğunu ifade etti. Başkan Çetin Akın ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek bu kutlu günü Türk halkının kalbinde taçlandırdığını da söyledi.

Nisan ayı içerisinde Ramazan ayının idrak edilecek olmasıyla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini de paylaşan Başkan Çetin Akın, "Önümüzdeki hafta içerisinde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'ni de idrak edeceğimiz, on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayacağız. Bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan ayında yemeğimizi, aşımızı paylaşacağız. Yardımlaşmanın, paylaşmanın, maddi ve manevi anlamda destek olmanın anlam ve önemini daha derinden hissedeceğimiz bu günlerde küslüklerin sona ermesini, üzüntü ve acı veren olayların yaşanmamasını ümit ediyorum. Mübarek Ramazan ayının dünya coğrafyasına, İslam Alemine, ülkemize ve Turgutlu'muza sağlıkla ve hayırlarla gelmesini diliyorum" dedi.

Başkan Çetin Akın ayrıca Sabahattin Ali, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk doktor Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Atilla Özdemiroğlu başta olmak üzere nisan ayında hayatını kaybeden isimleri andı. Başkan Çetin Akın, Kanserle Savaş Haftası, II. İnönü Zaferi, Dünya Otizm Farkındalık Günü, Dünya Sokak Hayvanları Günü, Avukatlar Günü, Polis Haftası ve Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü, Öldürülen Gazeteciler Günü, Dünya Sağlık Günü, Dünya Romanlar Günü, Şehitler Haftası, Dünya Günü, Dünya Veteriner Hekimleri Günü, Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününe de konuşmasında yer verdi.

Gündem dışı konuşmaların ardından görüşülen 22 madde karara bağlandı. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika


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