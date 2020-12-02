Turgutlu Belediyesi, salgın nedeniyle açılamayan iş yerlerinden kira almayacak - Son Dakika

Belediye Başkanı Çetin Akın , imkanı olan herkesi salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafa ve vatandaşa destek olmaya davet etti.

Belediyenin aralık ayı meclisinde görüşülen ve oy birliğiyle kabul edilen önergeyle 18 Kasım'daki genelgeyle faaliyetleri durdurulan ve belediye tasarrufunda bulunan 98 iş yerinden kapalı oldukları süre boyunca kira bedeli alınmayacak.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil