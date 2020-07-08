Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı eski belediye binasında gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı eski belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Temmuz ayı meclis toplantısında açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, temmuz ayında bilim, kültür, sanat, spor, siyaset camiasında hayatını kaybeden önemli isimleri andı. Başkan Akın konuşmasında yakın ve uzak tarihte temmuz ayı içerisinde yaşanan olaylara yer verirken Lozan Barış Antlaşmasının 97'nci yıl dönümü, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü, Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümü, Türk Dil Kurumunun 88. kuruluş yıl dönümü, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı. Başkan Akın ayrıca Madımak, Başbağlar, Suruç Katliamı, Çorlu tren kazası, Srebrenitsa Katliamı ve 15 Temmuz darbe girişimi olaylarında hayatını kaybeden asker, emniyet güçleri ve sivil vatandaşlarla birlikte Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı andı.


Konuşmasında tüm yurttaşların ve İslam Aleminin Kurban Bayramını kutlayan Başkan Akın, Kurban Bayramının herkese barış, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diledi. Başkan Akın ayrıca bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi için sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekildiğini de bir kez daha hatırlattı.


Temmuz Ayı Meclis Toplantısında ilk gündem maddesi olarak Haziran Ayı Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşüldü.


Gündemin ikinci maddesinde ise, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün 16/06/2020 tarihli ve E.62 sayılı yazısı ile; Albayrak Mahallesi 2035 ada 1-12 parseller ile 192 ada 2 parsel arasındaki park alanı, 5. Mıntıka (Ergenekon Mahallesi) 2487 ada 1 parsel ile 2488 ada 1 parsel arasındaki park ve otopark alanı, 5. Mıntıka (Selvilitepe Mahallesi) 2084 ada 2 parsel, 1197 ada 8 parsel, 750 ada 1 parsel, 1198 ada 5 ve 9 parseller arasında kalan park alanına, Prefabrik 112 Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüş olup, belirtilen 3 adet alanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması ve yapılacak protokol için Başkan Çetin Akın'a oy birliği ile yetki verildi.


Gündemin üçüncü maddesinde Kurtuluş Mahallesi Karaağaç yolu- Yaka sokak kesişiminde bulunan belediyenin yapmış olduğu meydan projesine "Kır Mahalle Atatürk Meydanı" isminin verilmesi hususu görüşüldü. Karar, oy birliği ile kabul edildi.


TURBEM fiyatları onaylandı


Gündemin dördüncü maddesinde Turgutlu Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 42 sayılı kararı gereğince kurulan ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesine bağlı TURBEM Dershanesinde, 2020-2021 Eğitim dönemi için 7.sınıf ve 8. sınıflar hazırlık kursları için 1.700,00 TL, 11.- 12. sınıflar ve lise mezunları için üniversite sınavlarına hazırlık kursları 1.900,00 TL olmak üzere 1. ve 2. dönem başında iki taksit olarak tahsil edilmesi belirlenmiş olup; 2020-2021 yılı eğitim dönemi için belirlenen kurs ücretlerinin karara bağlanması hususu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.


Gündemin beşinci maddesinde ise Turgutlu Kaymakamlığı öncülüğünde kurulması planlanan, başta Celal Bayar Üniversitesi, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası ve çeşitli özel sektörün de iştirak edeceği kısa adı TEKMER olan (Turgutlu Teknoloji Geliştirme Merkezi)'ne belediyenin de 100 bin TL sermaye ile ortak olması ve bu konuda yapılacak olan sözleşmeye imza atmak ve belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu görüşülürken, meclis, oy birliği ile Başkan Akın'a yetki verdi.


Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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