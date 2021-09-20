Turgutlu Belediyesi, ata sporu olan Yağlı Güreşleri yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarının da katılacağı Yağlı Güreşler, 10 Ekim Pazar Günü Urganlı Er Meydanında gerçekleşecek.

Düzenlediği etkinliklerle gelenekleri yaşatmaya devam eden Turgutlu Belediyesi, Yağlı Güreşlere hazırlanıyor. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Yağlı Güreşler, bu yıl yeniden güreş severlerle buluşacak. Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarının da katılacağı Yağlı Güreşlerde genç güreşçiler de er meydanında ter dökecek. Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 400'ü aşkın pehlivanın katılacağı Yağlı Güreşler, 10 Ekim Pazar günü Urganlı Er Meydanında gerçekleşecek. Müsabakalar saat 09: 00'da başlayacak.

Yağlı Güreşler kapsamında ayrıca Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayacak ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erecek olan kortej yürüyüşü de gerçekleşecek. Kortej yürüyüşü, 10 Ekim Pazar günü saat 10: 00'da başlayacak.

Turgutlu'da geleneklerin her daim yaşatılacağını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ata sporumuz Yağlı Güreşleri bir yıllık aranın ardından yeniden düzenleyerek geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Turgutlu'muzun güreşlere karşı ilgisi bizi bu etkinliği hazırlamamızda oldukça motive ediyor. Başpehlivanlarımızın yanı sıra genç güreşçilerimizin de er meydanında yer alacağı, 10 Ekim Pazar günü Urganlı Er Meydanında saat 09: 00'dan itibaren başlayacak Yağlı Güreşlere ve kortej yürüyüşümüze tüm halkımızı davet ediyorum" dedi. - MANİSA