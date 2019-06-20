Son Dakika Haberleri: Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okullarına büyük ilgi
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Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okullarına büyük ilgi

40 dakika önce

Turgutlu Belediyesi, yaz tatili dolayısıyla çocukların fiziksel aktivitelerine yönelik her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okullarına büyük ilgi, System.String[]
Turgutlu Belediyesi, yaz tatili dolayısıyla çocukların fiziksel aktivitelerine yönelik her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları bu yıl da büyük ilgi görüyor. Yüzme, basketbol, futbol, voleybol, pilates, hentbol, jimnastik, tenis, halk oyunları, çocuk tiyatrosu, satranç ve güreş branşlarında kayıtlar devam ederken, kayıt yaptırmak isteyenlerin Turgutlu Belediyesi hizmet binası zemin katında bulunan spor okulları kayıt masasına başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Turgutlu Belediyesi, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, pilates, hentbol, jimnastik, tenis, halk oyunları, çocuk tiyatrosu, satranç ve güreş branşlarındaki Yaz Spor Okulu'nun kayıtlarına devam ediyor. Büyük ilgi gören Yaz Spor Okullarına 500'den fazla öğrenci kayıt yaptırırken, kayıt yaptıranlar 24 Haziran'dan itibaren kurslardan yararlanmaya başlayacak. Yaz Spor Okuluna gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Okulların kapanmasıyla birlikte Belediyemiz Yaz Spor Okulları büyük bir ilgi görmeye başladı. 7-14 yaş arasındaki çocuklarımız yüzme, basketbol, futbol, voleybol, pilates, hentbol, jimnastik, tenis, halk oyunları, çocuk tiyatrosu, satranç ve güreş branşlarında uzman antrenörlerimiz tarafından verilecek eğitimlerden eğlenerek yararlanabilecek. Şu ana kadar 500'den fazla öğrencimiz kurslarımıza kayıt yaptırmış durumda. Kayıt yaptıran öğrencilerimiz servis ile alınıp güvenlik görevlisi arkadaşlar eşliğinde götürülüp getiriliyor. Yaz Spor Okulumuza kayıt yaptırmak isteyenler belediyemiz hizmet binası zemin katında bulunan spor okulları kayıt masasına başvuruda bulunabilirler." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:57 Kaynak: İHA
Turgutlu Belediyesi, Spor
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