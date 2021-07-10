Turgutlu Belediyesi Zabıtası'ndan dilenci operasyonu - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu genelinde dilencilik yapan şahıslar yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin huzuru ve güvenliğini korumak adına çalışma ve denetimlerine devam ediyor. Cuma namazı esnasında şehir merkezindeki camiler başta olmak üzere pek çok noktada vatandaşların hassasiyetlerini kullanarak para toplamaya çalışan dilencilere yönelik denetimler yapıldı. Denetimler sırasında suçüstü yakalanan 3'ü yetişkin 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi işlem yapılmak üzere Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürülerek cezai işlem uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Cuma namazı sırasında camilerimiz başta olmak üzere ilçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın vicdan ve duygularını sömüren dilencilere yönelik denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerini kötü amaçları için kullanan dilencilere karşı dikkatli olmalarını ve bu şahıslara para vermemelerini rica ediyoruz" dedi. - MANİSA