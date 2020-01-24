Turgutlu Belediyesinde ara tatil etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde kurslarına devam eden öğrencilere doğa ve çevre hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı, ayrıca Kent Müzesi ziyaretinde Turgutlu tarihi hakkında bilgiler verildi.



Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde kurslarına devam eden öğrencilere ara tatilde doğa ve tarih eğitimi verildi. Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert tarafından minik öğrencilere doğa ve çevre hakkında temel bilgiler, kampçılık ve kullanılan malzeme bilgileri aktarıldı. Ayrıca ilerleyen dönem için kamp planı yapıldı. Minik öğrenciler daha sonra Turgutlu Kent Müzesini ziyaret etti. Öğrencilere hem müze hem de Turgutlu tarihi hakkında bilgiler aktarıldı.



Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde sadece sporcu yetiştirmek için değil aynı zaman doğasını, çevresini, yaşadığı şehrin tarihini de bilen bireyler yetiştirme hedefinde olduğunu söyleyen Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Ara tatil nedeniyle akademimizde bulunan yavrularımız için farklı eğitim programları hazırladık. Turgutlu Belediyesi Akademisinde kurslarına devam eden öğrencilerimizin doğayı, çevreyi, yaşadığı şehri ve o şehrin tarihini öğrenmesi bizim için çok önemli. Biz çünkü sadece iyi sporcular yetiştirmek değil hem iyi sporcu hem de iyi bireyler yetiştirmek istiyoruz ve çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.



Ayrıca Honaz, spor akademisine kayıtların sosyal işler müdürlüğünde devam ettiğini sözlerine ekledi. - MANİSA