Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı

16.03.2021 14:01
Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı, System.String[]

Turgutlu Belediyesinin çocuk, genç ve yetişkinliklere yönelik kursları başladı.

Turgutlu Belediyesinin çocuk, genç ve yetişkinliklere yönelik kursları başladı.

Turgutlu Belediyesi kontrollü normalleşme süreci kapsamında farklı branşlarda kurslarını açtı. Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi, Eski Belediye Binası, Nurgül Fidan Spor Salonu ve Yedi Eylül Spor Salonunda yapılacak kurslar hafta içi ve hafta sonu gerçekleşiyor.

Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezinde Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile tiyatro, resim, çini, cilt bakım, manikür, pedikür ve işaret dili kursları düzenleniyor. Eski Belediye Binasında Türk Halk Müziği kursu, Nurgül Fidan Spor Salonunda pilates, jimnastik; Yedi Eylül Spor Salonunda ise 6-14 yaş grubu için basketbol kursları eğitmenler tarafından veriliyor. Ayrıca çocuk grubu için halk oyunları kursu AKM'de, yetişkinler için halk oyunları kursu ise Nurgül Fidan Spor Salonunda yapılıyor.

Turgutlu Belediyesi bünyesinde ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile başlayan kurslar pandemi tedbirleri alınarak olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşiyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız kurslarımızı kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden açtık. Kurslarımızı çocuk, genç ve yetişkinlerimize yönelik farklı branşlarda düzenliyoruz. Belediyemiz bünyesinde açtığımız kursların yanı sıra Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile de çok çeşitli kurslarımızı hayata geçirdik. Açılan kurslarımızın Turgutlumuza hayırlı olmasını dilerim. Kurslara kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelebilirler veya 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayabilirler" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı
Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı
Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı
Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı
Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı
Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı

Halk Eğitim Merkezi, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor
Küçük Eymen'i öldüren cani annenin akıl sağlığı yerinde çıktı Küçük Eymen'i öldüren cani annenin akıl sağlığı yerinde çıktı         
14:46
Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor         
14:32
Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı         
14:19
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor         
13:58
Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı         
13:47
Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı         
12:55
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı         
12:04
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 14:53:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei