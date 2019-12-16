Turgutlu Belediyesinden 700'den fazla aileye yakacak yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden 700'den fazla aileye yakacak yardımı - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden 700'den fazla aileye yakacak yardımı

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama sonrası ortaya çıkan odunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Turgutlu Belediyesinden 700'den fazla aileye yakacak yardımı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama sonrası ortaya çıkan odunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.


Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budak sonrası ortaya çıkan odunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Şuana kadar toplanan budak artıkları 700 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "İlçe genelinde yaptığımız budak çalışmaları sonrası ortaya çıkan budak artıklarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz şantiyemizde keserek yakacak odun haline getiriyor ve muhtarlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Şuana kadar 700'den fazla haneye bu yardımlarımızı ulaştırdık. Hedefimiz 2 binden fazla aileye ulaştırmak." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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