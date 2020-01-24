Turgutlu Belediyesinden "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden 'Atatürk ve Turgutlu' Konferansı - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin yıl dönümünde Prof. Dr. Mevlüt Çelebi'nin konuşmacı olarak katılacağı, "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesinden

Turgutlu Belediyesi Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin yıl dönümünde Prof. Dr. Mevlüt Çelebi'nin konuşmacı olarak katılacağı, "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı düzenleyecek.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1923 yılında Turgutlu'ya yaptığı ziyaret her yıl resmi törenlerle kutlanıyor. Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin yıl dönümünde saat 10.00'da Turgutlu Tren Garında ve saat 11.00'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında resmi tören düzenlenecek.


Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklerde "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı da düzenlenecek. 26 Ocak Pazar günü Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezinde (Eski belediye binası) Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Mevlüt Çelebi'nin konuk olacağı konferans saat 20.00'de başlayacak.


Tüm vatandaşları Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklere davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ata'mız Ankara'dan hareket eden tren ile 26 Ocak 1923 günü Turgutlumuza ulaştığı Turgutlu Tren garında saat 10.00'da, saat 11.00'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında ve pazar günü saat 20.00'da eski belediye binamızda yapılacak olan konferansa tüm halkımız davetlidir." dedi. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Turgutlu Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin
Son dakika: Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:45:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu Belediyesinden "Atatürk ve Turgutlu" Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]