Turgutlu Belediyesinden Corona ve acil durum eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden Corona ve acil durum eğitimi - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden Corona ve acil durum eğitimi

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi personeline, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Doktoru Levent Çidik tarafından Corona ve grip virüslerinden korunma yolları, acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi.

Turgutlu Belediyesinden Corona ve acil durum eğitimi, System.String[]

Turgutlu Belediyesi personeline, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Doktoru Levent Çidik tarafından Corona ve grip virüslerinden korunma yolları, acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi.


Turgutlu Belediyesi personeli tüm dünyayı saran corona virüsü hakkında bilgilendirildi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Doktoru Levent Çidik tarafından 3 seansta belediye personeline eğitim verildi. Belediye hizmet binasında çalışan personel için 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 arasında 2 seans eğitim verildi. Saha personelleri için ise 13.30-14.30 arasında Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezinde eğitim düzenlendi. Verilen eğitimlerde corona virüsünden ve gripten korunma yolları, deprem gibi acil ve afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktarıldı. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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