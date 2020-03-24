Turgutlu Belediyesinden esnafa 4 bin tıbbi maske - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden esnafa 4 bin tıbbi maske - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden esnafa 4 bin tıbbi maske

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnafların işyerlerinde kullanmaları için Turgutlu Belediyesi tarafından 4 bin tıbbi maske dağıtıldı.

Turgutlu Belediyesinden esnafa 4 bin tıbbi maske, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnafların işyerlerinde kullanmaları için Turgutlu Belediyesi tarafından 4 bin tıbbi maske dağıtıldı.

Belediye başkanı Çetin Akın, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Turgutlu'da gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Turgutlu Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akkoyun, Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek'e odalara kayıtlı işyerlerinde çalışanların kullanmaları amacıyla toplamda 4 bin maske verdiklerini belirten Akın, "Koronavirüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda lokantacılar ve fırıncılar odasına bağlı işyerlerinde çalışan emekçi kardeşlerimizin kendilerini salgından korumaları için 4 bin adet maske yardımında bulunduk. Bu süreçte gereken tüm yardım ve katkılarımıza ise devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:40 Kaynak: AA

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