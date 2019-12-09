Son Dakika Haberleri: Turgutlu Belediyesinden geleceğin basketbolcuları için turnuva
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Turgutlu Belediyesinden geleceğin basketbolcuları için turnuva

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi tarafından 2008-2009 yaş grubu erkek basketbol takımlarının katıldığı turnuva düzenlendi.

Turgutlu Belediyesinden geleceğin basketbolcuları için turnuva, System.String[]

Turgutlu Belediyesi tarafından 2008-2009 yaş grubu erkek basketbol takımlarının katıldığı turnuva düzenlendi.


Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi tarafından düzenlenen 2008-2009 doğumlu erkek basketbolcuların yer aldığı turnuvada geleceğin basketbolcuları büyük beğeni topladı. Turnuvada Aydın Büyükşehir Belediyesi, İzmir 9 Eylül, İzmir Ege Gelişim, Denizli Servergazi Basketbol Kulübü ve Turgutlu Belediyesi takımları karşı karşıya geldi.


Turnuvayı tribünden takip eden Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Düzenlediğimiz turnuvada geleceğin basketbolcularını Turgutlu'da ağırladık. Çocuklarımızın hem eğlendiği hem de yarıştığı güzel bir turnuva oldu. Onların profesyonel basketbol kariyerleri için böyle küçük turnuvalar çok önemli. Turnuvada emeği geçenlere ve katılan takımlara teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:13 Kaynak: İHA
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