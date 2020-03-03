Turgutlu Belediyesinden İdlib şehitleri programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden İdlib şehitleri programı - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden İdlib şehitleri programı

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi, İdlib şehitlerinin yedinci günü dolayısıyla Perşembe günü lokma hayrı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Pazar Camisinde akşam namazı sonrası Mevlid-i Şerif okutacak.

Turgutlu Belediyesinden İdlib şehitleri programı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi, İdlib şehitlerinin yedinci günü dolayısıyla Perşembe günü lokma hayrı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Pazar Camisinde akşam namazı sonrası Mevlid-i Şerif okutacak.


İdlib şehitleri için 5 Mart Perşembe günü Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünde saat 12.00'da lokma hayrı ve Kuran-ı Kerim tilaveti, akşam namazı sonrası ise Merkez Pazar Camisinde Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "İdlib'den aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı, hepimizi derinden yaraladı. Güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda askerlerimiz şehadete yürüdü. Şehit askerlerimizin yedinci günü münasebetiyle düzenleyeceğimiz programlara tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz tüm dünyaya göstereceğiz"dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
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