Turgutlu Belediyesinden işsizlik sorununa çözüm - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden işsizlik sorununa çözüm

16.10.2020 16:11
Turgutlu Belediyesinden işsizlik sorununa çözüm, System.String[]

Turgutlu Belediyesi iş arayan vatandaşlarla personel arayan firmaları bir araya getiriyor.

Turgutlu Belediyesi iş arayan vatandaşlarla personel arayan firmaları bir araya getiriyor. Turgutlu Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde son üç aylık dönemde 600 kişi iş sahibi oldu.

Pandemi süreciyle birlikte daha da artan işsizlik sorununa Turgutlu Belediyesi çözüm buluyor. Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. tarafından yürütülen süreç kapsamında Manisa, İzmir ve Turgutlu'daki firmalar ile vatandaşların bir araya gelmesi sağlanıyor. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasının 6. katında yer alan toplantı salonunda yapılan görüşmeler ise pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Turgutlu'daki istihdam sorununa yönelik sürdürülen çalışmalar sayesinde ise son üç ayda 600 kişi Turgutlu Belediyesi aracılığı ile iş buldu.

İş arayışında olan Turgutlular ise Turgutlu Belediyesinin sosyal medya hesabını takip ederek kendilerine uygun niteliklerde olan iş ilanlarına ve iş görüşmelerinin detaylarına ulaşabilirler.

Turgutlu'daki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, "Ülke ekonomimizin kötü gidişatı ve pandemi tüm ülke çapında olduğu gibi, maalesef şehrimizde de birçok kişinin işsiz kalmasına, iş sıkıntısı çekmesine neden olmuştur. Belediyemiz bünyesinde pandemi kurallarına uygun oluşturduğumuz noktada, personel arayışında olan firmalar ile iş arayışında olan vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Manisa Organize Sanayi Bölgesinde, İzmir ve Turgutlu'da bulunan özel sektör firmalarıyla iş birlikteliği içerisine girerek, vatandaşlarımızın en kısa zamanda işsizlik sorunlarını gidermeleri konusunda ciddi adımlar attık. İş arayışında olan vatandaşlarımız, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, açılan ilanlarda kendilerine uygun niteliklerde olan ilanları görebilirler ve iş görüşmelerinin detaylarına ulaşabilirler" dedi.

"Son 3 ayda 600 vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Personel A.Ş. Müdürlüğümüz bünyesinde iş arayan vatandaşlarımızla personel ihtiyacı olan firmalarımızı bir araya getiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışma sayesinde, son üç ayda 600 vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Turgutlumuzda personel istihdamına yönelik çok daha güçlü ve etkin bir şekilde devam ettirecek olduğumuz bu çalışma sayesinde toplumumuzun kanayan yarasına merhem olmaya, işsizlik sorununa çözüm bulmaya devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi her şey çok güzel olacak" diye konuştu. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden işsizlik sorununa çözüm
Turgutlu Belediyesinden işsizlik sorununa çözüm

Turgutlu Belediyesi, İşsizlik, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden işsizlik sorununa çözüm - Son Dakika

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