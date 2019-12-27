Turgutlu Belediyesinden 'Kadın Hakları' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden 'Kadın Hakları' eğitimi - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden 'Kadın Hakları' eğitimi

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitimde katılımcılara kadına şiddet karşısında yapacakları ve hakları anlatıldı.

Turgutlu Belediyesinden 'Kadın Hakları' eğitimi, System.String[]

Turgutlu Belediyesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitimde katılımcılara kadına şiddet karşısında yapacakları ve hakları anlatıldı.


Turgutlu Belediyesi önemli bir etkinliğe imza attı. Son günlerde artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları karşısında Turgutlu Belediyesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ortaklaşa eğitim düzenledi. Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezinde saat 09.30 ve 14.00'da olmak üzere iki oturum şeklinde eğitim verildi. İlk eğitim Turgutlu Mahalle Muhtarları ve belediye çalışanlarına eğitim verilirken 14.00'da başlayan eğitimde ise protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı. Eğitimler plaftormun avukatlarından Gül Erdoğmuş ve Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör tarafından verildi.


Eğitimcilere Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Yardımcısı Ser yaptığı konuşmada: "Keşke kadına yönelik şiddet hiç yaşanmasa da daha farklı daha güzel etkinliklerle bir arada olsaydık. Ama inşallah bu tarz eğitimlerle çalışmalarla bunları da aşacağız. Bu konuyla alakalı bize destek verdiğiniz ilçemize gelerek bu eğitimi verdiğiniz için size teşekkür ediyorum." dedi.


Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plaftormu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör, "Turgutlu Belediyesine, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a çok teşekkür ediyorum. Burada bize inanılmaz bir destek sundular. Misafirperverlikleri için ve böylesine anlamlı bir eğitime olanak sağladıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.


Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezinde yapılan eğitimlere Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Barış Erbaş, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:57 Kaynak: İHA
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