Turgutlu Belediyesinden Kadir Gecesi mesaisi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin
Akın, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleri Kadir Gecesinde yoğun bir mesai yaptı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın
Kadir Gecesi'nin yaşandığı Cuma günü Turgutlu Genç
Fenerbahçelilerin düzenlediği iftar programına katıldı. Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz
ile Fen işleri Müdürü İbrahim Tunçkol, Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın
Lenger ve Zabıta
Müdürü Hasan Kızıl, Araplıtepe Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Çampınar
Köyünde düzenlediği iftar programına katıldı.
Başkan Akın ve Başkan Yardımcısı Daşkan ve Zabıta Müdürü Kızıl Subaşı
Camii'nde teravih namazı sonrası vatandaşlara dondurma ikramında bulunurken diğer başkan yardımcıları Fırat Honaz Pazar Camii'nde, Mithat Erden ise Çakıcı Camii'nde limonata ikramında bulundu. Turgutlu Belediyesi
Temizlik İşleri ekipleri ise gündüz mesainde camilerin çevre temizlik ve düzenlemesini yapıp tüm camilere gül suyu dökümünü yaptı. - MANİSA