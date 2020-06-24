Turgutlu Belediyesinden Koşukırı Mevkisinde yoğun mesai - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden Koşukırı Mevkisinde yoğun mesai

Turgutlu Belediyesinin Koşukırı Mevkisinde gerçekleştirdiği çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Turgutlu Belediyesinin Koşukırı Mevkisinde gerçekleştirdiği çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde ise belediye ekipleri tarafından çok çeşitli çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

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Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz haftalarda Koşukırı Mevkisi üzerinde çok yönlü başladıkları çalışmalar sürüyor. Koşukırı Mevkisi üzerinde yapılan tamirat, bakım ve parke taşı döşeme çalışmaları ile birlikte bugün asfalt çalışmalarına da başlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz'da Koşukırı Mevkisindeki çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulundu.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda Subaşı Mahallesinde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekiplerce Gani Sokakta parke taşı döşeme işlemleri de yapılıyor.


Turgutlu'da yaşayan her yaştan vatandaşa yönelik gerçekleştirdiği çeşitli çalışma ve projelerle hizmetlerini ara vermeden sürdüren Turgutlu Belediyesi ilçeye yeni bir çocuk oyun grubu daha kazandırdı.


Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi Dilan Sokak'ta çocukların keyifli vakit geçirmeleri, eğlenmeleri amacıyla çocuk oyun grubu kuruldu. Ekiplerin kısa sürede kurulumu tamamladığı çocuk oyun grubuna çocuklar tarafından oldukça ilgi gösterildi.


Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandıkları bölgelerden biri olan Koşukırı Mevkisi üzerinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Koşukırı Mevkisi üzerinde bakım, tamirat ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ederken bir yandan da bugün itibariyle asfalt çalışmamız başladı. Söz konusu bölgemizde çalışmalarımızı en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın kullanımlarına sunacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise çocuklarımız için güzel bir çalışma yaptılar. Pandemi sebebiyle çocuklarımız uzun süredir evlerinden dışarı çıkamadılar. Normalleşme süreciyle birlikte sokağa çıkma yasağı da kalkan çocuklarımızın güzel havalarda yaşıtlarıyla birlikte dışarıda keyifli vakit geçirmeleri için Atatürk Mahallesi Dilan Sokağa yeni bir çocuk oyun grubu kazandırdık. Çocuklarımızın güvenle ve sağlıkla oyun grubumuzda oyun oynamalarını diliyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden Koşukırı Mevkisinde yoğun mesai - Son Dakika

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