Turgutlu Belediyesinden sahipsiz canlılar için sığınma yuvası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden sahipsiz canlılar için sığınma yuvası - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden sahipsiz canlılar için sığınma yuvası

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi soğuk kış aylarında sokakta yaşayan sahipsiz canlılar için hazırlattığı 4 adet köpek sığınma yuvasını Katı Atık Transfer İstasyonu yakınlarına konumlandırdı.

Turgutlu Belediyesinden sahipsiz canlılar için sığınma yuvası, System.String[]

Turgutlu Belediyesi soğuk kış aylarında sokakta yaşayan sahipsiz canlılar için hazırlattığı 4 adet köpek sığınma yuvasını Katı Atık Transfer İstasyonu yakınlarına konumlandırdı.


Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından sokakta yaşayan sahipsiz canlıların soğuk kış aylarında barınabilmesi için hazırlanan 4 adet sığınma yuvası Katı Atık Transfer İstasyonu yakınlarına konumlandırdı. Sığınma yuvalarının yerlerine konulması esnasında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu'da Katı Atık Transfer İstasyonuna giderek sahipsiz canlıları besledi. Kış aylarında sahipsiz hayvanları korumaya devam edeceklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce hazırlanan yuvalar ile sahipsiz canlılarımızın kış aylarında soğuktan korunmasını sağlayacağız. Sığınma yuvalarımızdan yaptıkça şehrin farklı noktalarına bunların dağıtımını yapacağız. Turgutlu'da yaşayan her can bizim için çok önemli. Sahipsiz canlılarımız için hazırladığımız tüm projeleri hayata geçireceğiz." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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