Turgutlu Belediyesinden sosyal denge tazminatlarına üç yıl sonra zam - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden sosyal denge tazminatlarına üç yıl sonra zam

06.01.2021 16:46
Turgutlu Belediyesinden sosyal denge tazminatlarına üç yıl sonra zam, System.String[]

Turgutlu Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında sözleşme imzalandı.

Turgutlu Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında sözleşme imzalandı. Buna göre Turgutlu Belediyesinde çalışan memur ve sözleşmeli çalışanlar, 2021 yılında net 850 TL sosyal denge tazminatı alacaklar.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve TÜM BEL-SEN Manisa Şubesi Sekreteri ve İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer arasında imzalanan "Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi"ne göre üç yıldır aynı miktarda olan sosyal denge tazminatı 700TL'den 850 TL'ye yükseltildi. Buna göre belediye bünyesinde çalışan tüm memur ve sözleşmeli çalışanların maaşlarına ek olarak aldıkları sosyal denge tazminatı ücreti net 850 TL oldu.

Emekçilerin yanında olduklarını belirten Başkan Akın, "Ocak ayı itibariyle Personel A.Ş. bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük asgari ücretlerini 3 bin 300TL olarak belirledik. Bununla birlikte memurlarımızın ve sözleşmeli çalışanlarımızın da maaşlarına ek olarak aldıkları sosyal denge tazminat ücretlerini TÜM BEL-SEN ile imzaladığımız sözleşme doğrultusunda net 850 TL'ye yükselttik. Aldığımız kararlar çalışma arkadaşlarımıza ve Turgutlumuza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden sosyal denge tazminatlarına üç yıl sonra zam

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesinden sosyal denge tazminatlarına üç yıl sonra zam - Son Dakika


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