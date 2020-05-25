Turgutlu Belediyesinden ücretsiz maske - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında halka maske dağıtımının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 61 mahalledeki esnafa, pazar yeri girişlerinde vatandaşlara, kamusal alanlarda ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni verilenlere ve talepte bulunanlara şimdiye kadar 300 bin maske dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşların sağlığı için gereken çalışmayı yaptıklarını belirterek, "İlk günden beri dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin maske ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Şu ana kadar 300 bin maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık." ifadelerini kullandı.