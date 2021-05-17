Turgutlu Belediyesinin kadın basketbolcuları grup maçlarını namağlup tamamladı - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinin kadın basketbolcuları grup maçlarını namağlup tamamladı

17.05.2021 15:21
Turgutlu Belediyesinin kadın basketbolcuları grup maçlarını namağlup tamamladı, System.String[]

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubunda mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı oynadığı 8 maçı da kazanarak grubunu lider bitirdi.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubunda mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı oynadığı 8 maçı da kazanarak grubunu lider bitirdi. 6'lı final grubuna kalan Turgutlu Belediyesi, 6 takım arasından üst lig biletini alacak iki takımdan biri olmak için mücadele edecek.

Sezon öncesi bir üst lig hedefiyle yola çıkan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı C grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak grubunu namağlup lider bitirdi. Son maçında Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda İstanbul Basketbol Feneri'i ağırlayan Ege ekibi salondan 77-48 galip ayrıldı. Turgutlu Belediyesi'nde Kaptan Özge Bilgin 19 sayı 13 ribaund ile double double yaparken Fatma Nur Şimşek 13 sayı 8 asist, Sıla ve Nazlıcan 11'er sayı, Şevval Oyan ise 10 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 7 top kapma ile oynadı.

Turgutlu Belediyesi bu galibiyet ile grubunu namağlup lider olarak tamamlamayı başardı. Final grubunda yer alacak 6 takımdan ikisi bir üst lige yükselecek. Turgutlu Belediyesi çalışmalarına ara vermeden başladı. Öte yandan Rize ve Tarsus Belediyeleri, Turgutlu Belediyesi ile birlikte final grubuna katılması kesinleşen takımlar oldu. Diğer 3 takım ise oynanacak play off maçlarından sonra belirlenecek. Grubunu lider olarak bitiren Tarsus, Rize ve Turgutlu Belediyesi şampiyonluğun da favorisi konumundalar. Turgutlu Belediyesi Baş Antrenörü Serdar Babacan, "Grubumuzu hedeflediğimiz gibi mağlubiyet almadan lider olarak bitirdik. Artık final grubundaki maçlarımız için hazırlıklarımıza başlayacağız. Final gurubunda her maçımız zorlu geçecek. Bunun farkında olarak gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Bir üst lige yükselen iki takımdan birisi olmak istiyoruz. Gerek oyuncu kalitesi olarak gerekse oynadığımız oyunla bunu hakkettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bir hastalık ya da sakatlık sorunu yaşamazsak bunu da başaracak güçteyiz. Bizleri her zaman destekleyen Başkanımız Çetin Akın'a ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a kupayı getirerek teşekkür etmek istiyoruz"dedi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise "Gruplar belli olduğunda hedefimiz bu grubu namağlup lider bitirmekti. Bunu başardığımız için mutluyuz. Artık gözümüzü final grubuna çevirdik. Oradan da şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Final grubunda da şimdiden başarılar diliyorum. İnanıyoruz ve başaracağız" dedi - MANİSA

Turgutlu Belediyesinin kadın basketbolcuları grup maçlarını namağlup tamamladı
Turgutlu Belediyesinin kadın basketbolcuları grup maçlarını namağlup tamamladı
Turgutlu Belediyesinin kadın basketbolcuları grup maçlarını namağlup tamamladı

Turgutlu Belediyesi, basketbol, Turgutlu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesinin kadın basketbolcuları grup maçlarını namağlup tamamladı - Son Dakika Spor


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