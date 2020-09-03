Turgutlu Belediyespor'a Amerika'dan transfer

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, son iki yılı Amerika'da kolej ligi takımlarından Casper College de geçiren Nazlı Bayazıt ile sözleşme imzaladı.

Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Nazlı Bayazıt ile birlikte Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz katıldı. Basketbola Mersin Büyükşehir Belediyesinde başlayan 1999 doğumlu Nazlı Bayazıt aynı takımla 3 yıl 1. Lig'de mücadele etti. Kısa forvet pozisyonunda oynayan Nazlı daha sonra Amerika'dan kazandığı basketbol bursu ile Casper College'a kabul edildi. Son iki yılını Amerika'da D1 liginde geçiren Nazlı Bayazıt eğitimini tamamlayıp 2 ay önce yurda döndü.Önemli bir oyuncuyu takıma kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Fırat Honaz, "Nazlı uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sonunda anlaşmaya vardık. Nazlı ile birlikte ligin önemli takımlarından biri haline geldiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta çalışmalarımıza başlamayı düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle oyuncularımız uzun zamandır idman yapmıyor. Bu arayı kapatmak için çalışmalarımıza biraz erken başlayacağız. Sezon başlamasına kadar takımımız hazır hale gelecek. Umarım sezon sonunda ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz. Hem camiamıza hem Nazlı'ya hayırlı olsun. Başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

Turgutlu Belediyespor'un kendisine bir proje sunduğunu belirten Nazlı Bayazıt ise "Farklı takımlardan da teklifler aldım. Fakat Turgutlu Belediyesi bir projeyle birlikte teklif sundu. Aynı zamanda çok ilgilendiler. Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Turgutlu Belediyesini hedeflediği noktaya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, hocamıza teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu. - MANİSA