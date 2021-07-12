Turgutlu Belediyespor'da potada çifte imza

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımında Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhan Önk ve A Takım Yardımcı Antrenörü Musa Ölmez ile sözleşme yeniledi. Yeni sözleşmeye imzalar Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'ın makamında atıldı.

Uzun yıllardır Turgutlu Belediyesinde çeşitli görevlerde yer alan Ceyhan Önk ve Musa Ölmez yeni sözleşmeye imzaları Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın makamında attı.

Basketbol Şube Sorumluluğu görevine devam edecek olan Ceyhan Önk aynı zamanda Kadın Basketbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini de yürütecek, geçtiğimiz yılda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Musa Ölmez hem yardımcı antrenörlüğe hem de altyapıda çalışmalarına devam edecek.

Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Hem Ceyhan Hocamız hem de Musa Hocamız yıllardır birlikte olduğumuz her zaman özverileriyle ön plana çıkan çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Onların bizimle birlikte olması gerçekten çok önemli. Biz onlarla birlikte büyük bir aileyiz. Kendileriyle uzun yıllar çalışmaya devam etmek istiyoruz. Hem hocalarımız için hem de camiamız için hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhan Önk ve Yardımcı Antrenör Musa Ölmez de ne görev verilirse verilsin her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını, hep birlikte takımı daha iyi yerlere taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - MANİSA