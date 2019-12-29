Turgutlu Belediyespor devrenin son maçını galip tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor devrenin son maçını galip tamamladı - Son Dakika Spor

Turgutlu Belediyespor devrenin son maçını galip tamamladı

6 saat önce

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Bölgesel Lig'de ilk devrenin son maçında kendi sahasında Çerkezköy Belediye'yi 57-50 yenerek devre arasına mutlu girdi.

Turgutlu Belediyespor devrenin son maçını galip tamamladı, System.String[]

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Bölgesel Lig'de ilk devrenin son maçında kendi sahasında Çerkezköy Belediye'yi 57-50 yenerek devre arasına mutlu girdi.


Turgutlu Belediye Kadın Basketbol 4. galibiyetini Çerkezköy karşısında aldı. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmadan Turgutlu Belediye Kadın Basketbol 57-50 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, eşi Nazan Honaz ile birlikte tribünden taraftarla birlikte takip etti.


Zorlu geçen karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Baş Antrenörü Ceyhan Önk, "İlk kez mücadele ettiğimiz bölgesel ligde hedefimiz sezonu plaf off potasında bitirmek. İlk yarı itibariyle bu hedefimizi tutturmuş durumdayız. Zorlu ve mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oynadık. İlk yarı da elde ettiğimiz 10 sayılık farkı maç sonuna kadar korumayı başardık. Oyuncularımı ve maçın başından sonuna kadar bize destek olan taraftarlarımızı kutluyorum. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Çetin Akın'a ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, "Heyecanlı ve kafa kafaya bir maç oldu. Ben hem oyuncularımızı hem de rakibimizi bu güzel mücadeleden dolayı kutluyorum. Teknik ekibimize, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza galibiyet için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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