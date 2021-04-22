Turgutlu Belediyespor İstanbul'dan lider olarak döndü

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan müsabakada rakibi İstanbul Panterleri'ni 88-49 yenerek 3'te 3 yaptı ve grubunda namağlup liderliğe yükseldi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı kazanmaya devam ediyor. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubunda yer alan ve oynadığı ilk iki maçtan galibiyet ile ayrılan Turgutlu Belediyespor İstanbul Caferağa Spor Salonunda İstanbul Panterleri ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Turgutlu Belediyesi müsabakayı 88-49 gibi farklı bir skorla kazanarak oynadığı 3 maçı da kazanmış oldu. Bu sonuçla Turgutlu Belediyespor grubunda liderliğe yükseldi.

Turgutlu Belediyespor'da tüm oyuncular skora katkı verirken Büşra 16, Özge ve Fatma Nur 13'er, Zeynep ise 9 sayı ile farklı sonuçta başrol oynadı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyespor Başantrenörü Serdar Babacan, "Genç ve sert bir takımla oynadık. Oyuncularımı mücadelesi ve farklı galibiyet için kutluyorum. Maç eksiği olan oyuncularımızı oynattık, genç oyuncularımıza süre verdik bu açıdan bizim için oldukça faydalı bir maç oldu. Bizi burada yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a teşekkür ediyorum." dedi.

Maçı tribünden takip eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise, "Oyuncularımızı güzel oyun ve galibiyet için kutluyorum. Kazanarak devam etmek önemliydi. Grubumuzu lider olarak tamamlamak için önemli bir adım daha attık. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA