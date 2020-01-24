Turgutlu Belediyespor kadın basketbol takımına milli gurur

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Baş Antrenörü Ceyhan Önk ve U-16 takımında forma giyen Şükran Sakallı milli takıma davet edildi.



Turgutlu Belediyesi Basketbolda milli gurur yaşadı. Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Baş Antrenörü Ceyhan Önk yardımcı antrenör olarak, Turgutlu Belediye U-16 takımı forması giyen 15 yaşındaki Şükran Sakallı U-15 Yıldız Kız Milli Takımına davet edildi. Antrenör Önk ve Şükran Sakallı 2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlık için Bursa'da düzenlenen kampa uğurlandı.



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ile Ahmet Daşkan milli gurur yaşayan antrenör ve oyuncuyu milli kampa uğurladı. Başkan Akın, "Bizleri bu gururu yaşatan, göğsümüzü kabartan hocamız Ceyhan Önk'e ve oyuncumuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - MANİSA