Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında ilk imzalar atıldı - Son Dakika

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında ilk imzalar atıldı

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında antrenörler ve ilk transfer Şevval Oyan içim imza töreni düzenlendi.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında antrenörler ve ilk transfer Şevval Oyan içim imza töreni düzenlendi.

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın göreve gelmesinin ardından 'Sporla Büyüyen Gençlik Projesi' kapsamında geçtiğimiz yıl ilk kez kurulan ve Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında yeni sezon için transfer ve hazırlık dönemi başladı. Geçtiğimiz sezon Kadın Basketbol A Takımında başantrenörlük görevini yürüten Ceyhan Önk bu sene basketbol şube sorumluluğu görevine getirildi. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımına, Türk basketbolu ve Milli Takıma basketbolcu yetiştirilmesi amacıyla altyapıda yeni bir yapılanmaya gidilecek ve Ceyhan Önk de söz konusu bu yeni yapılanmanın başındaki isim olacak. Yine geçtiğimiz sene A Takımında yardımcı antrenör olarak görev alan Serdar Babacan ise A Takımının yeni başantrenörü oldu.


İlk transfer Şevval Oyan


Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının yeni sezonunun ilk transferi de gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon Trabzon temsilcisi Pota Bordo Mavi Takımında mücadele eden 22 yaşındaki Şevval Oyan bu yıl Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının formasını terletecek.


Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının yeni sezon hazırlıkları ve ilk transferi ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sporcularımıza destek olmak ve Turgutlu'muzun sporda profesyonel bir şekilde temsil edilmesini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl kurularak ilk kez bölgesel ligde başarıyla bizleri temsil eden Kadın Basketbol Takımımızda yeni sezon için hazırlıklarımıza başladık ve bazı değişikliklere imza attık. Bu doğrultuda geçtiğimiz sene Kadın Basketbol A Takımımızın başantrenörlüğü görevini yürüten Ceyhan Önk bu sene basketbol şube sorumlumuz olarak görevine devam edecek. Geçtiğimiz sezonda basketbol takımımızın A Takımında yardımcı antrenör olarak görev alan Serdar Babacan ise A Takımımızın yeni başantrenörü olacak. Basketbol takımımızın yönetim kadrosundaki yeni görevlendirmelerle birlikte yeni sezon için ise ilk transferimizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz sezon Pota Bordo Mavi takımında mücadele eden genç sporcumuz Şevval Oyan bu sene kadın basketbol takımımızın yeni oyuncusu olacak. Kadın basketbol takımımıza gerçekleştirdiğimiz ilk transferimiz ve yeni görevlendirmelerimizin Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda kadın basketbol takımımıza başarı dileklerimi iletiyorum." dedi.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz: " Bu sezon yeni bir yapılanmaya gittik. Genç ve dinamik bir takım oluşturmak istiyoruz. Ayrıca alt yapıda bulunan yetenekli sporcularımızı Türk basketboluna kazandırmak istiyoruz. Hem antrenörlerimize yeni görevlerinde hem de ilk transferimiz Şevval Oyan'a başarılar diliyorum." dedi.


Basketbola Kocaelispor altyapısında başlayan Şevval sırasıyla Edremit Belediyesi Gürespor, Kocatürk Koleji, Edirne Belediyespor, Burhaniyespor ve Porta Bordo Mavi formalarını giydi. - MANİSA

Selçuk Çetin, basketbol, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında ilk imzalar atıldı - Son Dakika Spor
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