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Turgutlu Belediyespor'un minik hentbolcuları Türkiye 4. oldu

1 saat önce

Turgutlu Belediyesi Minik Kız Hentbol takımı Türkiye Hentbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonasında Türkiye 4'üncüsü olma başarısı gösterdi.

Turgutlu Belediyespor'un minik hentbolcuları Türkiye 4. oldu, System.String[]
Turgutlu Belediyesi Minik Kız Hentbol takımı Türkiye Hentbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonasında Türkiye 4'üncüsü olma başarısı gösterdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da 17-21 Haziran tarihleri arasından Bursa'da düzenlenen şampiyonadan Türkiye 4'üncüsü olarak dönen minik kızları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Türkiye Hentbol Federasyonun Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası heyecanı sona erdi. 17-21 Haziran tarihleri arasında Bursa Mudanya'da düzenlenen şampiyonada yer alan Turgutlu Belediyespor Minik Kız Hentbol takımı turnuvada Türkiye 4'üncüsü olma başarısı gösterdi. Minik Kız Hentbol Takımı ve antrenör Ergun Erbay'ı elde edilen bu başarıdan dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bursa Mudanya'da düzenlenen ve 11 ilden 11 farklı takımın yer aldığı Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonasında Belediyesporumuzun minik kız hentbol takımı Türkiye 4'üncüsü olma başarısı gösterdi. Bu başarı bizleri çok mutlu etti. Ben başarılı kızlarımızı ve antrenörümüz Ergun Erbay'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:49 Kaynak: İHA
Turgutlu, Türkiye, Spor
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