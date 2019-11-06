Son Dakika Haberleri: Turgutlu Belediyespor voleybol takımı genç kızlar il birincisi oldu
Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor voleybol takımı genç kızlar il birincisi oldu

Turgutlu Belediyespor voleybol takımı genç kızlar il birincisi oldu

7 saat önce

Kulüpler arası Genç Kızlar Voleybol İl birinciliği müsabakasında Turgutlu Belediyespor Laleli Zaferspor'u 3-1 yenmeyi başardı.

Turgutlu Belediyespor voleybol takımı genç kızlar il birincisi oldu, System.String[]

Kulüpler arası Genç Kızlar Voleybol İl birinciliği müsabakasında Turgutlu Belediyespor Laleli Zaferspor'u 3-1 yenmeyi başardı.


Manisa Çok Amaçlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda Kulüpler arası Genç Kızlar İl Birinciliği için Turgutlu Belediyespor ve Laleli Zaferspor karşı karşıya geldi. Laleli Zaferspor'u 25-12, 23-25, 13-25 ve 14-25'lik skorlarla 3-1 yenen Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar takımı il birincisi oldu.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bizlere yaşattıkları gurur için genç kız voleybol takımımızı tebrik ediyorum. İl birinciliğinden sonra artık hedefimiz bölge ve Türkiye şampiyonluğu. Oyuncularımıza ve hocamıza başarılarının devamını dilerim." dedi. - MANİSA

voleybol, Turgutlu, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mario Balotelli'den Galatasaraylı taraftarlara teşekkür!
Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek! Real Madrid-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi! Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:24:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu Belediyespor voleybol takımı genç kızlar il birincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]