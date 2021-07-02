TURGUTLU'DA 10 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ İLE 10 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 bin 350 kök Hint keneviri ile 10 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice Mahallesi Karacaali Deresi'nde yasa dışı hintkeneviri ekildiğini belirledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Bölüğü, 9'uncu JASAT Timi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 07.00 sıralarında bölgeye baskın yaptı. Ormanlık arazide yapılan aramada, 10 bin 350 kök Hint keneviri bitkisi ve 10 kilo kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırmada 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.