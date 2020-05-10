Turgutlu'da 107 yaşındaki kadının Anneler Günü kutlandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki kadına İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği Anneler Günü hediyesi Kaymakam Ali Yılmaz tarafından takdim edildi.

Yaklaşık 60 yıldır ilçeye bağlı Yıldırım Mahallesinde yaşayan ve 1913 yılında Batman'da doğan Gülistan Akınbay'ı ziyaret eden Kaymakam Ali Yılmaz, asırlık kadının Anneler Gününü kutladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine gönderilen Anneler Günü hediyesini Akınbay'a teslim eden Kaymakam Ali Yılmaz'a eşi Esra Eligüzeloğlu Yılmaz, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve mahalle muhtarı Halil Turhan eşlik etti.

Öte yandan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da Anneler Günü nedeniyle Turgutlu'daki şehit annelerini ziyaret etti, şehit annelerine çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti.