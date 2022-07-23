Turgutlu'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Turgutlu'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi

23.07.2022 21:50
Turgutlu'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından bir üzüm bağına düzenlenen operasyonda 118 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından bir üzüm bağına düzenlenen operasyonda 118 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde O.G. ve Y.T'ye ait üzüm bağlarında Hint keneviri ekimi yapıldığı istihbaratını elden eden jandarma ekipleri bahse konu bağlara operasyon düzenlendi. Üzüm bağlarında yapılan aramada boyları 2,5 ile 3 metre arasında değişen toplam 118 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerden Y.T. jandarma tarafından yakalanırken, diğer şüpheli O.G'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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