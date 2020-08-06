Turgutlu'da 12 kilogram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gediz Nehri kenarında yapılan aramada, 1,5 ila 2,5 metre boyunda 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Harekete geçen ekipler N.K. (22) ve İ.Y'yi (17) Urganlı Mahallesi'nde taşıdıkları çuvalla yakaladı. Çuvalda, 12 kilogram kubar esrar bulundu.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde 12 kilogram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 04:49

Kaynak: AA

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