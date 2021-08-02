Turgutlu'da 13 dinamit lokumu bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yolu açma çalışmaları sırasında poşet içerisinde 13 adet el yapımı dinamit lokumu bulundu.

Yakuplar Mahallesi Çaldağı Sarıkaya mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli kepçe operatörü, orman yolunda çalışma yaptığı sırada poşet içerisinde patlayıcı madde olduğu gördü. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede poşet içerisinde yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda 13 adet el yapımı dinamit lokumu ile yaklaşık 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 2 adet 40 santimetre uzunluğunda sivri demir ve 1 adet keser olduğu tespit edildi.

İzinsiz kazı yapan kişilerin kullandığı yönünde değerlendirilen patlayıcı maddelerin kim tarafından bölgeye bırakıldığı yönünde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(İlker Uyar/İHA)