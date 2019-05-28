Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da 15 dönüm tarım arazisi küle döndü
Son Dakika Güncel Haber

Turgutlu'da 15 dönüm tarım arazisi küle döndü

30 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazilerinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Turgutlu'da 15 dönüm tarım arazisi küle döndü, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazilerinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.
Çepnidere Mahallesi'nde bulunan meyve bahçelerinde ve üzüm bağlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:30 Kaynak: İHA
Manisa, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı MHP Lideri Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması: Önşartsız destekliyoruz Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:00:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da 15 dönüm tarım arazisi küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]