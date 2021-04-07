Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor - Son Dakika

Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor

07.04.2021 14:08
Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesinde 15 mahallenin kullandığı güzergahta yol genişletme ve temel malzeme serimi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesinde 15 mahallenin kullandığı güzergahta yol genişletme ve temel malzeme serimi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesinde de Bozkır, Güney, Kuşlar, Karaköy, Yunusdere hattında yol genişletme ve temel malzeme serimine başladı. Ekipler, bölge halkının yoğun olarak kullandığı güzergahın 7 kilometrelik kısmında çalışmaları tamamladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da devam eden yol yapım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 2021 yılı asfalt sezonunda bin 200 kilometre asfalt, 200 kilometre beton yol yapmayı hedeflediklerini belirten Kuruçay, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda ulaşımlarını sağlaması amacıyla, yol ağımızdaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçemizde de önemli bir güzergahta çalışıyoruz. Bölgedeki 15 mahallenin kullandığı, Bozkır, Güney, Kuşlar, Karaköy, Yunusdere hattı toplamda 26 kilometre uzunluğundadır. Biz yolun 14 kilometrelik kısmında genişletme ve temel malzeme serimi yapacağız. Çalışmanın yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Yolun üzerinde su birikintilerinin olmaması ve yolun ömrünün uzaması amacıyla koruge boru döşeme ve viraj düzenlemelerini de yapıyoruz. Turgutlu'daki 15 mahalle halkının da kullanacağı yol çalışmasının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor
Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor
Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor
Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor
Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor
Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor
Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu, Karaköy, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da 15 mahallenin kullandığı güzergahtaki yol genişletiliyor - Son Dakika


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