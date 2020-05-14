Turgutlu'da 2 bin 245 aileye nakdi yardım - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ramazan ayı münasebetiyle 2 bin 245 aileye 500'er lira nakdi yardım yapıldı.

Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve hayırsever vatandaşların desteğiyle ilçede 2 bin 245 aileye toplamda 1 milyon 222 bin lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden olumsuz etkilenen 612 kişiye de 353 bin 500 lira yardım yapıldı.

Kaymakam ve SYDV Başkanı Ali Yılmaz, "Turgutlu'da hayırseverlerimizinde desteğiyle güzel bir birlik ve beraberlik örneği gösterdik. Mübarek ramazan ayında vatandaşların yaşadığı bu zorlu süreçte elimizdeki tüm imkanları kullanarak sosyal yardımları en üst düzeye çıkarttık" değerlendirmesinde bulundu.