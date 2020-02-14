Turgutlu'da 2 okul için yıkım kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da 2 okul için yıkım kararı - Son Dakika

Turgutlu'da 2 okul için yıkım kararı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu ve Samiye Nuri Sevil İlkokulu için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Turgutlu'da 2 okul için yıkım kararı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu ve Samiye Nuri Sevil İlkokulu için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem ve yüzlerce artçı sarsıntı sonrası Manisa Valiliği'nce eğitim binalarında inceleme başlatıldı. Kentte hasar gören ve depreme dayanıksız okullar belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu Turgutlu'da eğitim verilen Cumhuriyet İlkokulu ile Samiye Nuri Sevil İlkokulu'nun yıkılmasına karar verildi. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Gazi Ortaokulu binasında, Samiye Nuri Sevil İlkokulu öğrencilerinin ise TEV Cemile Samiye Bayar İlkokulu binasında eğitim göreceği kaydedildi. Gazi ve TEV Cemile Samiye Bayar ilkokullarında, ikili eğitim yapılacağı belirtildi. Cumhuriyet Anaokulu binasının ise sit alanında olduğu gerekçesiyle yıkılmayacağı öğrenildi.


Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bakan Pekcan: 53,7 milyar dolarlık hizmet ihracı ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:26:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'da 2 okul için yıkım kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]